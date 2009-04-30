АСОО предлагает руководству страны срочные антикризисные меры

Антикризисный совет общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей внес руководству государства предложения о принятии первоочередных антикризисных мер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе члена фракции Партии регионов в Верховной Раде, председателя Антикризисного совета общественных объединений, президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия КИНАХА.

”Программа первоочередных антикризисных мер предлагается руководству государства и прагматическим силам в обществе для совместной проработки, включения ее предложений в общенациональную антикризисную программу и безотлагательной реализации”, - заявил А.КИНАХ.

По его убеждению, ключевыми направлениями антикризисных мер, которые будут стимулировать экономическое развитие, должны стать ослабление налогового и регуляторного давления на бизнес и разблокирование доступа экономических субъектов к финансовым, прежде всего кредитным, ресурсам.

А.КИНАХ также высказал обеспокоенность, что за первые три месяца 2009 года Украина потеряла треть объема промышленного производства, а производитель потерял доступ к кредитным ресурсам – стоимость кредитов растет до 30-40%.

Политик призвал высших должностных лиц государства встретиться с представителями Антикризисного совета с целью выработки единой государственной позиции в противостоянии экономическому кризису.