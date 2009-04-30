«УкрСиббанк» не будет выплачивать дивиденды за 2008 г.

Акционеры «УкрСиббанка» на собрании 28 апреля приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка в четверг, чистая прибыль, которая по итогам 2008 года составила 427,621 млн. грн., будет направлена в резервный фонд банка.

Кроме того, на собрании были утверждены результаты закрытого (частного) размещения простых именных акций в количестве 105,6 млрд. на суму 1,275 млрд. грн. номинальной стоимостью одной акции 0,05 грн. Акции были размещены среди существующих акционеров банка. После прохождения процедуры регистрации уставный капитал банка составит 5,28 млрд. грн.

Кроме того, по решению акционеров, в состав наблюдательного совета банка был избран Ромен БРАНТ (Romain Brante).

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.