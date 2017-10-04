Нацбанк хочет поддержать гривню: объявил аукцион по продаже $100 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 4 октября, объявил о проведении аукциона по продаже валюты объемом до 100 млн долл. США.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12:30.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, сегодня, 4 октября, к 10.00 составил 26,8197 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.