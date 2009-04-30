Эстония начинает тратить стабилизационный резерв

Правительство Эстонии в четверг одобрило и направило в парламент законопроект о "выплатах из стабилизационного резерва", в соответствии с которым государство может использовать средства резерва в размере 3,5 миллиарда крон (примерно 225 миллионов евро) для покрытия бюджетных расходов, сообщает РИА Новости.

В настоящее время объем стабилизационного резерва, созданного для накопления средств на случай непредвиденных обстоятельств, составляет 7,33 миллиарда крон (около 470 миллионов евро). Большая часть средств размещена в облигации правительств Франции, Австрии и Голландии с рейтингом ААА).

Правительство считает, что использование резерва поможет уменьшить потребности страны в кредитах и снизит расходы на их обслуживание.

Эстония сейчас находится в сложной финансовой ситуации. По данным Минфина, которые опираются на экономический прогноз Центробанка Эстонии, предсказывающий падение экономики страны на 12,3% в 2009 году, в нынешнем году госбюджет (доходы и расходы) предстоит сократить еще на 5,7 миллиарда крон (365 миллионов евро), а в следующем - на 12,7 миллиарда крон (815 миллионов евро).

Эти сокращения должны обеспечить сохранение дефицита бюджета на уровне менее 3% от ВВП, что оставляет надежду на вхождение в зону евро в 2011 году.

Парламент Эстонии в феврале уже принял сокращенный госбюджет на 2009 год, уменьшив расходы и доходы государства на 8 миллиардов крон (более 500 миллионов евро). Таким образом, планировалось, что объем доходов государства в 2009 году составит 88,2 миллиарда крон (более 5,6 миллиарда евро), а расходов - 91,89 миллиарда крон (почти 5,9 миллиарда евро).