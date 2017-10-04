В "Видродженни" раскритиковали проект бюджета-2018 и озвучили свои поправки

Правительство планирует наполнять бюджет-2018 за счет внешних заимствований, а не роста экономики. Сам документ, также, не несет никаких положительных нововведений для граждан. Об этом в Верховной Раде заявил первый заместитель председателя партии «Видродження», представитель Украины в Венецианской комиссии (2013-2017) Владимир Пилипенко, передает пресс-служба партии.

По его словам, проект бюджета содержит много неприятных «сюрпризов» для местной власти. Поэтому основной задачей во время рассмотрения Бюджета в депутатской группе видят сохранение децентрализации и защиту местных бюджетов.

«Проект Бюджета на следующий год содержит по меньшей мере 3 больших угрозы для децентрализации и финансовой составляющей местных бюджетов. Во-первых, на местную власть хотят переложить финансирование государственных высших учебных заведений І—ІІ уровня аккредитации. А это – 426 колледжей и техникумов по всей стране, которые с 2018 года правительство предлагает содержать за счет местных бюджетов. Мы с этим категорически не согласны, и считаем, что сейчас достаточно проводить эксперименты над образованием в Украине. Если Правительство передает на места дополнительные полномочия, они должны быть подкреплены соответствующим финансированием. Мы об этом неоднократно заявляли! Проблема вторая – Министерство финансов вообще не предусмотрело в бюджете на следующий год финансирование 25 объединенных территориальных общин (ОТГ), и мы эту проблему предлагаем своими поправками решить», – сообщил Владимир Пилипенко.

Еще одной угрозой децентрализации в «Видродженни» назвали непрозрачное распределение средств на места по ряду государственных программ. Общая сумма финансирования которых превышает 25 млрд. грн.

«Финансирование ряда государственных программ в сферах медицины, образования и строительства дорог в городах и селах, а это более 25 млрд. гривен, будут зависеть исключительно от решений руководства области. То есть, получается, что средства на благоустройство дворов в городе или же ремонт сельского Фапа необходимо будет сначала согласовать у руководителя ОГА. Мы считаем такой подход скрытой централизацией, тем более для таких социально важных для местных общин сфер как медицина, образование или строительство дорог. И своими поправками в Госбюджет предлагаем изменить эту норму, финансировать эти расходы напрямую в местные бюджеты», – добавил первый заместитель председателя партии «Видродження».

Другие поправки группы, по его словам, касаются повышения социальных гарантий граждан, в частности, повышение прожиточного минимума с 2018 года до уровня 3050 гривен в месяц, увеличение финансирования на лечение тяжелобольных украинцев, внедрение программ поддержки украинских фермеров и другие изменения.