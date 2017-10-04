Гройсман прокомментировал принятие пенсионной реформы

Депутаты, которые 3 октября не поддержали принятую парламентским большинством пенсионную реформу, показали свою «примитивность, несостоятельность и неспособность принимать государственные решения».

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Я не понимаю всех тех, кто вчера не голосовал за пенсионную реформу. Я понимаю 288 народных депутатов, которые позаботились о том, что наработанная нами реформа стала реальностью. Как будут смотреть людям в глаза политики и политиканы, которые вместо того, чтобы наступить на горло своим популистским амбициям и поддержать решение, которое улучшит жизнь людей, не смогли это сделать (поддержать реформу - УНИАН), показав свою примитивность, несостоятельность и неспособность принимать государственные решения», - сказал Гройсман.

По словам премьера, принятая реформа является сбалансированным решением, которое позволит улучшить качество жизни пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.