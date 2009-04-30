Банк России понизил доллар на 27,5 коп.

Банк России установил официальный курс доллара с 1 мая на отметке ниже 33 рубля - до трехмесячного минимума, сообщает РИА Новости..

С 1 мая ЦБ определил официальный курс доллара на уровне 32,9740 рубля, что на 27,51 копейки ниже курса, установленного с 30 апреля.

21 января текущего года официальный курс доллара находился на уровне 32,91 рубля. С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей-41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).

Официальный курс евро установлен ЦБ с 1 мая на отметке 43,9939 рубля, что на 15,5 копейки выше курса 30 апреля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в четверг, составляет 37,93 рубля против 38,01 рубля в среду.