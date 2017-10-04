Гривня продолжает опускаться

В среду, 4 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,79/26,81 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,49/31,52 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4606/0,4617 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,8161 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 298 сделок на сумму 159,66 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.