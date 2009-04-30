Общий фонд госбюджета за І квартал сведен с дефицитом 4,5 млрд.грн.

Общий фонд Государственного бюджета Украины за І квартал, по оперативным данным, сведен с дефицитом в 4,524 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, доходы общего фонда госбюджета в І квартале составили 34,467 млрд. грн. Кассовые расходы - 38,175 млрд. грн.

При этом Минфин не предоставляет данные о выполнении доходной и расходной части спецфонда госбюджета, поэтому более подробные данные УНИАН использует из дополнительных источников.

В информации, составленной на основе отчета Государственного казначейства Украины по выполнению госбюджета за январь-март 2009 года, которой располагает наше агентство, говорится, что доходы общего фонда госбюджета в І квартале составили 34,467 млрд. грн. или 97,4% от плана, расходы и кредитование – 38,991 млрд. грн. или 97,4% от плана. Дефицит общего фонда был покрыт за счет специального фонда госбюджета, который в І квартале был выполнен с профицитом 4,190 млрд. грн. Так, в январе-марте доходы спецфонда составили 16,804 млрд. грн., расходы и кредитование – 12,613 млрд. грн.

Доходы государственного бюджета в І квартале составили 51,271 млрд. грн., что составляет 20,9% от годового планового показателя, расходы – 51,604 млрд. грн. или 18,7% плана на 2009 год. Дефицит госбюджета в первом квартале составил 333,4 млн. грн.

По данным Минфина, общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-март 2009 года составила 65,714 млрд. грн., кассовых расходов – 64,887 млрд. грн. По итогам первого квартала сводный бюджет Украины выполнен с профицитом 71,6 млн. грн.

Как сообщалось, в январе-феврале 2009 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 21,6 млрд. грн. или 95% от планового показателя, расходы – 23,6 млрд. грн. или 92,2% от плана.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.