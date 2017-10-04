Реформа на деле: часть пенсионеров получит повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре

Часть пенсионеров могут получить повышенные пенсии, в соответствии с принятой Верховной Радой во вторник, 3 октября, пенсионной реформой, не в октябре, а в ноябре, из-за необходимости проведения перерасчета, однако перерасчет в любом случае будет проведен, начиная с октября, в связи с чем такие пенсионеры получат соответствующие доплаты.

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Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства.

«Пенсионеры получат повышенные пенсии уже в октябре... Часть пенсионеров могут получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета, в таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового, они знакомы с такой практикой», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

Также Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, целью этого закона является уточнение положений относительно расходов, которые осуществляются из государственного бюджета Украины, а также относительно покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Закон о пенсионной реформе вступит в силу после его подписания президентом и официальной публикации.