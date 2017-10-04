Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Хорватией о защите инвестиций

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Хорватия о взаимной защите инвестиций.

За принятие соответствующего Закона "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Хорватия о содействии и взаимной защите инвестиций" проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеУкраина продемонстрирует беспрецедентный в Европе экономический рост - Гройсман

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, докладывая по законопроекту, что соглашение позволит усовершенствовать ведение инвестиционной деятельности между странами.

"Проектом закона предусматривается ратифицировать дополнительный протокол к украинско-хорватскому инвестиционному соглашению. Изменения направлены, во-первых, на совершенствование положения о предоставлении режима наибольшего содействия в части распространения преференций к инвестициям и инвесторам на основании любого международного соглашения. Во-вторых, на расширение способов урегулирования инвестиционных споров – добавлена возможность обращения инвестора в национальные суды и арбитражные учреждения. Также вводится возможность применения мероприятий в интересах стран, включая таможенные, экономические и валютные ограничения. А также вводятся ограничения на распространение действия соглашения на инвесторов, которые не имеют гражданства одной из двух сторон", - подчеркнул он.

Также Нефедов отметил, что действие соглашения не распространяется на территорию Автономной Республики Крым, Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

"Во время ратификации дополнительного протокола предлагается выразить заявление украинской стороны о неприменении положений соответствующего Соглашения к территориям Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (до возобновления юрисдикции над ними) с целью информирования потенциальных инвесторов Республики Хорватия и избежания возможных инвестиционных исков, связанных с инвестированием в указанные территории", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем подписал соглашение между правительством Украины и правительством Республики Хорватия о содействии и взаимной защите инвестиций.