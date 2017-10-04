Гройсман анонсировал "мотивирующие" законы, которые помогут удвоить рост экономики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие этой осенью парламентом в сотрудничестве с президентом «мотивирующих» законов, которые смогут удвоить рост экономики.

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Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.

«Мы имеем рост ВВП, но мы можем его удвоить путем принятия правильных экономических решений. Я рассчитываю на то, что уже этой осенью мы вместе с парламентом и президентом примем ряд мотивирующих законов, которые обеспечат соответствующий экономический рост», - сказал Гройсман.

По словам премьера, вслед за повышением соцстандартов и пенсионной реформой, которая уже в октябре позволит повысить пенсии на 200-1000 грн, экономический рост позволит увеличить доходы граждан.

«Рост экономики позволит гражданам почувствовать уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.