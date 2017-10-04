Гройсман анонсировал "мотивирующие" законы, которые помогут удвоить рост экономики
Премьер-министр рассчитывает, что парламент примет соответствующие законы этой осенью.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие этой осенью парламентом в сотрудничестве с президентом «мотивирующих» законов, которые смогут удвоить рост экономики.
Читайте такжеВсемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в этом году на 2%
Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.
«Мы имеем рост ВВП, но мы можем его удвоить путем принятия правильных экономических решений. Я рассчитываю на то, что уже этой осенью мы вместе с парламентом и президентом примем ряд мотивирующих законов, которые обеспечат соответствующий экономический рост», - сказал Гройсман.
По словам премьера, вслед за повышением соцстандартов и пенсионной реформой, которая уже в октябре позволит повысить пенсии на 200-1000 грн, экономический рост позволит увеличить доходы граждан.
«Рост экономики позволит гражданам почувствовать уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнул премьер.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.
Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.