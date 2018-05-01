Виктор Довгань: "В 2011 году мы взяли у китайцев кредит в размере 370 миллионов долларов на строительство "воздушного экспресса" в аэропорт "Борисполь". 50 миллионов уже исчезли"

Министерство инфраструктуры совместно с европейскими экспертами разработали новый документ - Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Действующая транспортная стратегия - до 2020 года - показала свою неэффективность и уже сейчас понятно, что многое в ней не может быть реализовано. К тому же, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе наша страна была вынуждена кардинально изменить товарно-транспортные потоки. А подписание соглашения об ассоциации с ЕС стало причинной переориентации внешней торговли Украины из стран СНГ на европейский рынок. К такой ситуации оказалась не готова инфраструктура страны, что приводит к потере возможностей экономики и логистического потенциала Украины.

О планируемых инфраструктурных проектах, а также об основных различиях развития инфраструктуры в Европе и Украине в интервью УНИАН рассказал замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Виктор Николаевич, вы курируете Национальную транспортную стратегию 2030. Почему ее понадобилось разрабатывать, ведь есть стратегия до 2020 года?

Цель данной (или полностью - Национальной транспортной) стратегии – содействовать строительству новых дорог и мостов. Да, действительно, есть стратегия до 2020 года, но она не выполнена. Поэтому появилась инициатива Еврокомиссии - разработать обновленную транспортную стратегию. Почему? Потому, что мы подписали соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и у нас полностью поменялось структура экспорта, а, соответственно, и структура транспортных потоков. Товары, которые шли на Россию, Казахстан, сейчас идут на Евросоюз. Плюс - оккупирована часть Донбасса, где не летают самолеты и не ходят поезда. Нам необходимо строить новые пункты пропуска, потому что сейчас бешеные очереди на польской границе. Для сравнения, когда Польша вступала в Евросоюз, у них на границе с Германией было 48 пунктов пропуска, а у нас на границе с Польшей - в три раза меньше. В прошлом году поляки дали нам кредит на сто миллионов евро для обустройства пунктов пропуска. Кроме этого, венгры дали пятьдесят миллионов евро.

Куда пошли эти деньги?

Пока готовятся тендера. В целом, мы хотим продлить автобаны из Польши и Венгрии в Украину.

Одним из самых болезненных вопросов для украинцев является железная дорога. Какие инфраструктурные проекты панируется осуществить в железнодорожной отрасли?

Самый важный проект, который мы видим, это продление узкой европейской колеи длиной в 40 км из Мостиска во Львов и строительство грузового терминала на севере Львова, в Брюховичах. Проект очень простой и стоит около 50 миллионов евро. Это даст возможность товар, который заходит из Европы на узкой колее, перегрузить в терминале, пройти таможенное оформление и уже с него идти по украинской колее к портам. Это важно с точки зрения логистики. Такие проекты я видел в Белоруссии и в Польше.

За какие средства этот проект может быть реализован?

"Укрзализныця" имеет средства на проект, однако мы видим, что это должен быть частный инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы грузы там проходили и сохранялись. Мы надеемся до конца года выйти на предварительный меморандум. В этом проекте заинтересован, например, DeutscheBahn, польские фирмы. Этот проект можно реализовать за год.

Помимо этого, какие проекты планируются в железнодорожной отрасли?

Очень интересный проект – создание совместного предприятия по управлению паромами, которые есть на балансе "Укрзализныци", для развития международного транспортного маршрута Юг-Запад. Таким образом, из Черноморска мы заходим паромами, на которых находятся вагоны, в порты Грузии и перегружаем на грузинскую колею. Затем, вагоны идут на Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Это важный проект, так как Россия заблокировала наши грузы в среднею Азию, соответственно, мы ее обходим морем. Таким образом, мы соединяем транскаспийский маршрут (международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы, - УНИАН) и Иран.

Что это даст Украине?

Больше всего выиграют экспортеры, которые получат новый рынок сбыта, в первую очередь, аграрные. Мы получим дешевле нефтепродукты, например, битум, который используется для строительства дорог, дизель.

Многих украинцев волнует вопрос недостроенных мостов. Что планируется сделать до 2030 года для решения этой проблемы?

Планируется закончить строительство мостов-долгостроев. Например, на достройку Подольско-Воскресенского перехода в Киеве необходимо 7 миллиардов гривен. В этом году мы дали 1,2 млрд грн, соответственно, еще нужно $200 млн. Есть два варианта - каждый год давать по миллиарду, тогда за 6 лет мы закончим. Ни мне, ни мэру Киева не нравится такое развитие событий. Поэтому мэр должен принять решение о привлечении кредитных средств. Я знаю, что Германия готова дать кредит в размере 200 млн евро под гарантии правительства. Мы готовы этот проект поддержать. Если будет кредит, то это 2-3 года.

Касательно Кременчуга, то там решение принято и китайский Eximbank даст кредит в размере $330 млн под 2% годовых. Поэтому три года строительства, и мост готов. Начинаем весной.

В Николаеве мост строится уже десять лет. JICA (Японское Агентство международного сотрудничества, - УНИАН) уже давно подготовила техзадание проекта. На этот проект нужно $350 млн. Обсуждался кредит от японского правительства, однако им надо принять решение - дают или нет. Я был на переговорах в Японии в ноябре прошлого года, и японцы решили взять год на размышления. В JICA хороший кредит под 0,1% годовых.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что 95% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте. Сколько километров дорог будет отремонтировано до 2030 года?

У нас есть четкий план, и мы хотим до 2030 года отремонтировать 50 тыс. км дорог, то есть все главные дороги страны. Это абсолютно реально, при условии финансирования. В этом году у нас на дороги выделен миллиард гривен из бюджета и полмиллиарда - кредит. В следующем году мы удвоим эти цифры. Если каждый год мы будем инвестировать в дороги хотя бы 5 млрд евро, то за десять лет мы выйдем на цифру 50 тыс. км отремонтированных дорог. В этом году мы вложим в инфраструктуру 1,5 млрд евро – это очень приличная сумма. К тому же, с 1 января заработает Дорожный фонд. Я думаю, что Дорожный фонд должен давать 4-5 млрд евро в год.

А что на счет строительства платных дорог?

В Украине весь трафик идет с западной границы в порты и наоборот. Сейчас он идет из Запада через Киев по окружной на Одессу. Фактически, весь экспорт и транзит аккумулируем на 17 км между Академгородком и Теремками. Как минимум, три миллиона людей, которые ездят по малой кольцевой дороге в Киеве между Академгородком и Теремками, меня поймут. Она каждый год разбивается, безумные пробки.

Надо сделать дорогу от Калиновки, что возле Макарова, до Василькова. Там есть дорога, которая имеет 2 ряда. Надо просто сделать 4 ряда. Таким образом, Кличко запретит движение по малой кольцевой, и мы снимем вопрос постоянных пробок. Мы подсчитали, что необходимо инвестировать 50 млн евро в этот проект, но такая инвестиция даст полмиллиарда евро в экономику региона. Ведь вокруг этой дороги вырастут заправки и отели. Этот проект будет объявлен как пилотный концессионный, и уже есть 3 потенциальных инвестора. Также планируется концессия Львов-Краковец. Это старый проект, и мы его тоже объявим.

"Укравтодор" заявил, что намерен построить концессионную дорогу Киев - Белая Церковь стоимостью 300 млн долларов. Целесообразно ли строительство ее на данный момент?

Мое личное мнение, что строить платную дорогу Киев - Белая Церковь не имеет смысла. "Укравтодор" к этому вопросу подходит очень формально. Как определяется может ли быть платная дорога в том или ином месте? Например, если трафик больше 10 тыс. машин в сутки, то это значит, что, поставив цену 10 центов, дорога окупится. Сейчас по дороге Киев - Белая Церковь проходит 20 тысяч автомобилей в сутки. На бумаге все сходится, но я не понимаю смысла. Ведь я общался с инвесторами, и они не пойдут на инвестиции 150-200 млн евро. Для чего? Сейчас есть крутая бесплатная дорога, которая постоянно обновляется.

А что с бетонными дорогами? Транспортная стратегия предусматривает их строительство?

Бетонные дороги должны стоится возле портов. Первая большая бетонная дорога – это Одесса-Николаев-Херсон-Бердянск-Мариуполь. От Одессы к Мариуполю 600 км, соответственно, это 600 млн евро. Также, мы поддержали инициативу "Укравтодора" по строительству бетонной дороги Кобыляки-Решетиловка. Это трасса, которая объединит Днепр с Полтавой. В бюджете есть деньги, а тендер, я думаю, будет объявлен в следующем месяце. Строительство обойдется приблизительно в 5 млрд грн.

Перейдем к более высоким проблемам. В рамках транспортной стратегии, что планируется делать для развития авиации?

Перед руководителями аэропортов и Госавиаслужбой мы ставим задачу максимально упростить выход новых авиакомпаний на рынок Украины. А наша функция – это получить либерализацию в странах Европы. Ведь из 28 стран-членов Евросоюза у нас свободное небо только с 9. Поэтому в Италию, Испанию можно долететь без проблем, а в Голландию, например, летают только МАУ и KLM или в Париж летает только МАУ и AirFrance. Это связано с тем, что согласно договору, между Парижем и Киевом может летать только две авиакомпании. Наша задача пробить те страны, где нет полной либерализации на двустороннем уровне.

Какие шаги предпринимаются для снятия ограничений?

Еще Янукович парафировал соглашение об открытом небе с ЕС, но европейцы его не подписали. Блокируют Испания и Великобритания у которых спор за Гибралтар. В феврале этого года мы утвердили стратегию, которая рассчитана на 2017-2018 год. За это время мы должны попробовать добиться открытого неба полностью. Если не получится, то будем пытаться с каждой страной отдельно подписать соглашения о снятии ограничений. Если и это не получится, то мы открываем небо для европейских компаний, даже если нам не откроют. Кроме того, мы идем на гармонизацию авиационных стандартов. Ведь открытое воздушное пространство - это также и безопасность.

Ведутся переговоры относительно поставок украинских самолетов в другие страны?

Мы были совместно с "Антонов" на переговорах в Саудовской Аравии. В итоге, в октябре туда планируется визит президента Украины и будет подписан контракт на 60 грузовых самолетов Ан-140. Также, мы знаем, что "Антонов" ведет переговоры с Китаем.

Давайте поговорим об аэропортах. На данный момент из "Борисполя" в Киев добраться общественным транспортом достаточно непросто. Есть ли планы улучшить сообщения аэропорта с Киевом?

Вы знаете, что в 2011 году мы взяли у китайцев кредит в размере $370 млн на строительство "воздушного экспресса" по маршруту станция Киев-Пассажирский (Киевский вокзал, – УНИАН) в аэропорт "Борисполь". Уже $50 млн исчезли, ничего не сделано.

Мы пересмотрели проект и предложили правительству его сделать, но сделать в три раза дешевле – $120 млн. За счет чего? Первоначальный проект предусматривал, что будет электропоезд, он будет заезжать в тоннель. Мы говорим, что давайте запустим дизельный поезд. Этот проект можно сделать за год. Надо построить только 8 км железнодорожного плотна.

Другой вариант - делать метро. Это хорошая идея. Однако, киевская власть против. Ведь если делать метро, то копать тоннель будет очень дорого. А если пустить метро поверху, то мы на полтора-два года парализуем движение в районе Бориспольской трассы.

Единственное место, где мы сделаем метро от аэропорта в город – это Харьков. Кредитный договор в размере 300 млн евро будет подписан с ЕБРР в следующим месяце и через три года будет 5 новых станций метро. То есть до 2021 года это можно сделать.

На какой стадии проект по запуску дизельного поезда в аэропорт "Борисполь"?

Все готово. Можем строить завтра. Позиция министра - делать метро. Позиция города Киева - делать tram-train, это концепция, в соответствии с которой железнодорожная колея и трамвайная соединены. Однако, решение должен принять Кабмин.

В рамках транспортной стратегии, что планируются сделать в сфере морской и речной инфраструктуры?

Мы в этом году надеемся подписать кредит с Европейским инвестиционным банком на сумму 50 миллионов евро на развитие судоходства по Днепру. Нам надо отремонтировать шлюзы, ведь 20 лет никто их не ремонтировал. В этом году выделили первые 4 млн евро. Еще на шлюзы нам необходимо 21 млн евро. Кроме того, необходимо углублять Днепр, чтобы возобновить поток – это 10 млн евро. В общем, нам хватит 50 млн евро, чтобы полностью подготовить инфраструктуру для речного транспорта.

Белорусы очень заинтересованы запускать свои грузы в Украину. С ними подписали протокол, и они готовы за свои средства углубить дно на участке возле Припяти. Там нужно $5 млн. Они готовы дать.

В морских портах у нас очень много инвестиционных проектов. Например, крупнейший портовый оператор HutchisonPorts в порту Черноморск, DubaiPortWorld в порту Южный. Я думаю, Hutchison зайдет в Украину в этом году, а DP World- в следующем.

Вы работаете заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции с мая 2016 года. По какой модели развивается инфраструктура в Европе? Будет ли Украина перенимать опыт или идти каким-то своим путем?

В странах, которые стали членами Евросоюза десять лет назад, все развитие инфраструктуры (дороги, аэропорты, мосты, реконструкция портов) происходило за средства Брюсселя. Там Еврокомиссией выделяются средства в виде безвозвратной помощи из структурных фондов. Эти фонды формируются за счет взносов стран-членов в зависимости от ВВП. Например, Германия и Франция - самые большие плательщики. А в Украине мы берем кредиты европейских банков или бюджетные средства, которые достаточно ограничены. Соответственно, мы видим какими темпами у нас строятся дороги.

Даже если сравнить бюджет Польши и бюджет Украины, то поляки планируют за два года потратить на инфраструктуру десять миллиардов евро. Поэтому за десять лет мы видим в Польше новую дорожную инфраструктуру, новые аэропорты в Венгрии. Пока у Украины нет четкой перспективы членства в ЕС, но уже сейчас есть инициатива литовского сейма – "План Маршала" для Украины. Они говорят о сумме пять миллиардов евро, хотя мы подсчитали: в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года нам необходимо, минимум, пятьдесят миллиардов евро.

Сколько было инвестировано в инфраструктурные проекты в Украине за последние годы?

Если взять 2015 год, то инвестиции из бюджета Украины в дороги составили 7 млрд грн, 2016 год – 14 млрд грн. Прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру нет. Есть кредитная линия Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. В общем, эти средства составляют до полмиллиарда долларов, но, преимущественно, эти деньги были выбраны на Евро-2012, когда строились дороги и терминалы. Сейчас мы рассчитываем, в основном, на деньги бюджета, а также привлекаем новые кредиты. Однако пока что это не большие средства.

Александр Куницкий