Чистая прибыль «Индустриалбанка» уменьшилась

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль АКБ «Индустриалбанк» уменьшилась в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 апреля т.г. составила 3,286 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» №78-79 от 29 апреля 2009 г.

Согласно предоставленной информации, активы банка в январе-марте т.г. уменьшились на 12% и на 1 апреля составили 3 млрд. 836 млн. 926 тыс. грн., обязательства – на 13%, до 3 млрд. 289 млн. 258 тыс. грн., собственный капитал – на 2%, до 547 млн. 668 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 334,667 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Индустриалбанк" (Запорожье) основан в 1990 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основными его акционерами являлись: страховое общество с дополнительной ответственностью «Запад-Резерв», прямое участие – 25,6182%, опосредованное – 5,9298%; Николай СОЛДАТЕНКО, прямое участие – 16,5009%, опосредованное – 26,6698%; Артур АБДИНОВ, прямое участие – 6,503%, опосредованное – 5,3116%; Александр РАБЦУН, прямое участие – 6,4356%, опосредованное – 5,3116%; Игорь ДВОРЕЦКИЙ, прямое участие – 5,9298%, опосредованное – 26,6698%; Виталий САЦКИЙ, прямое участие – 2,212%, опосредованное – 26,6698%.