Гройсман: кредит Всемирного банка на реєстр получателей соцпомощи использован неэффективно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неэффективное использование кредита в объеме 56 миллионов долларов, взятого правительством у Всемирного банка в 2006-2013 годах на создание реестра получателей социальной помощи и субсидий, который так и не был создан, "серьезным вопросом" для правоохранительных органов.

Читайте такжеМеждународная финансовая корпорация предоставит первый кредит в гривне

Об этом глава правительства заявил в ходе заседания правительства в среду.

"Речь идет о том, что у Всемирного банка в 2006-2013 годах взяли кредит на 56 миллионов долларов для создания реестра получателей субсидий и социальной помощи. Реестр так и не был создан. Это серьезный вопрос для правоохранительных органов", - сказал Гройсман.