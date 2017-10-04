Гройсман: кредит Всемирного банка на реєстр получателей соцпомощи использован неэффективно
Премьер назвал неэффективное использование кредита в $56 миллионов от Всемирного банка на создание реестра получателей соцпомощи в 2006-2013 годах "серьезным вопросом" для правоохранителей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неэффективное использование кредита в объеме 56 миллионов долларов, взятого правительством у Всемирного банка в 2006-2013 годах на создание реестра получателей социальной помощи и субсидий, который так и не был создан, "серьезным вопросом" для правоохранительных органов.
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Об этом глава правительства заявил в ходе заседания правительства в среду.
"Речь идет о том, что у Всемирного банка в 2006-2013 годах взяли кредит на 56 миллионов долларов для создания реестра получателей субсидий и социальной помощи. Реестр так и не был создан. Это серьезный вопрос для правоохранительных органов", - сказал Гройсман.