«ИНГ Банк Украина» сократил чистую прибыль почти в 9 раз

«ИНГ Банк Украина» (Киев), входит в группу ING, в I квартале т.г. сократил чистую прибыль почти в 9 раз, по сравнению с январем-мартом 2008 года, – до 5,468 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» за 30 апреля №№80-81.

Активы банка за указанный период сократились на 7% и на 1 апреля составили 8,870 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов на 5% – до 6,707 млрд. грн., обязательства на 7% - до 8,036 млрд. грн.. Собственный капитал существенно не изменился и на конец квартала составил 834,558 млн. грн., уставный капитал оставался на уровне 304,761 млн. грн.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» начал банковские операции 3 апреля 1998 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 226,8 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, 100% акций банка владеет нидерландский «ING Bank».