Убыток «УниКредит Банка» составил 4 млн. грн.

ООО «УниКредит Банк» в первом квартале текущего года получил убыток 4,302 млн. грн., тогда как по результатам первого квартала 2008 года прибыль банка составила 7,758 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №80-81 от 30 апреля 2009 года.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период сократились на 10% и на 1 апреля составили 9,561 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 8,370 млрд. грн., обязательства – на 11%, до 8,741 млрд. грн. Собственный капитал банка существенно не изменился и на конец квартала составил 819,740 млн. грн., уставный капитал остался на уровне 653,507 млн. грн..

Справка УНИАН. ООО «УниКредит Банк» зарегистрирован в 1997 году.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 44,915 млн. грн..

100% акций банка владел "Bank Polska Kasa Opieki SA", который входит в группу UniCredit.