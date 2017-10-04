"Не все поняли": НБУ хочет увеличить сроки докапитализации небольших банков

Национальный банк Украины планирует пересмотреть график обязательной докапитализации небольших банков и растянуть его на более значительный срок. Об этом в ходе заседания парламентского комитета по финансовой и банковской деятельности сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"Сегодня утром мы обсуждали целесообразность увеличения капитала до 300 миллионов гривень в следующем году, учитывая неплохое качество портфелей, существенное сокращение балансов… Мы склоняемся к тому, чтобы пересмотреть график докапитализации и график увеличения отодвинуть на перспективу", - сказала Рожкова.

Она напомнила, что, по требованиям НБУ, банки по состоянию на 11 июля должны были нарастить капитал до 200 миллионов гривень.

"На сегодняшний день еще 6 банков не осуществили докапитализацию до 200 миллионов гривень, и мы продолжаем с ними работать. К сожалению, некоторые банки продолжают использовать схемы искусственного увеличения капитала, схемы искусственного улучшения кредитного портфеля. Нам казалось, что за 2,5 года поняли, что это не работающие механизмы, но, наверное, не все поняли", - сказала замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада 23 марта приняла, а президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.