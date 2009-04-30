СК «ТАС» увеличила сбор страховых платежей на 58%

Страховая компания «ТАС» по итогам первого квартала 2009 года увеличила сбор страховых платежей на 58% - до 33,95 млн. грн. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по итогам января-марта компания осуществила страховых выплат на сумму 876 тыс. грн., что в два раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Также сообщается, что активы компании на 31 марта 2009 года составили 285 млн. 222 тыс. грн., что в два раза больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Сумма страховых резервов за год увеличилась на 87% и на 1 апреля 2009 года составила 212 млн. 710 тыс. грн. Уставный капитал компании - 21 млн. 306,3 тыс. грн.

В первом квартале 2009 года компания заключила 4 362 страховых договора. Общее количество физических лиц, застрахованных в СК «ТАС», на 1 апреля 2009 года составило 49 700 человек, что на 60% больше показателя на аналогичную дату 2008 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам 2008 года СК «ТАС» собрала страховых платежей на сумму 121 млн. 782 тыс. грн., страховые выплаты составили 3,768 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и Сергей ТИГИПКО – 10,0513%.

В конце марта С.ТИГИПКО продал принадлежащий ему пакет акций страховщика ООО «Инвест-Сити».

При этом по данным СК конечным ее владельцем является Сергей ТИГИПКО.