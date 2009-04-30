Годовая инфляция в еврозоне в апреле составит 0,6%

По предварительным данным, годовая инфляция в апреле 2009 года (апрель-2009 к апрелю-2008) в зоне евро составит 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,3%. К зоне евро с января 2009 года относятся 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.