У МВФ и Всемирного банка не будет замечаний к пенсионной реформе - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что у основных кредиторов Украины - Международного валютного фонда и Всемирного банка не будет серьезных замечаний к принятой Верховной Радой 3 октября пенсионной реформе. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства в среду.

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"Я думаю, что и МВФ, и ВБ оценят решительность проведения реформы. Я думаю, что ни у МВФ, ни у ВБ не будет серьезных замечаний к принятой реформе", - сказал Розенко.

По словам вице-премьера, принятая реформа позволит сбалансировать солидарную пенсионную систему и перейти к внедрению накопительной.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирный банк заявлял, что законопроект о пенсионной реформе был сильно изменен после его принятия в первом чтении, и эти корректировки вызывают беспокойство не только у Всемирного банка, но и у Международного валютного фонда. Ни МВФ, ни ВБ еще не прокомментировали принятую Верховной Радой 3 октября пенсионную реформу.

Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, наряду с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.