Доллар и евро 5 октября дорожают: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2680,8805 (4 октября – 2670,4193)

100 EUR – 3159,9538 (4 октября – 3138,5438)

10 RUR – 4,6396 (4 октября – 4,6091)

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Как сообщал УНИАН, 4 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,81 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,53/31,55 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8088 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 620 сделок на сумму 417 миллионов долларов.