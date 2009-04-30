Убыток «ПроКредитБанка» составил 49 млн. грн.

ЗАО «ПроКредитБанк» закончило первый квартал текущего года с убытком 48,946 млн. грн., тогда как по итогам первого квартала 2008 года прибыль банка составила 1,030 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №80-81 от 30 апреля 2009 года.

Согласно предоставленной информации, активы банка за отчетный период сократились на 10% и на 1 апреля т.г. составили 3,104 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 2,607 млрд. грн., обязательства – на 9%, до 2,893 млрд. грн., собственный капитал – на 19%, до 211 млн. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 150 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года, входит в группу одноименных банков, работающих в 19 странах мира.

Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, американский Фонд WNISEF – 20%, ProCrеdit Holding AG – 60,001%.

Чистая прибыль ЗАО «ПроКредит Банк» по итогам 2008 года составила 1,226 млн. грн.