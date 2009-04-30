Убыток «Эрсте Банка» составил 144 млн. грн.

ОАО «Эрсте Банк» в I квартале 2009 года получило убыток в 143,651 млн. грн. против прибыли 1,075 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №80-81 от 30 апреля.

Активы банка за указанный период сократились на 12% и на 1 апреля составили 9,680 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4% – до 6,520 млрд. грн., обязательства - на 13% - до 8,461 млрд. грн., собственный капитал - на 10% - до 1,219 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 1,361 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» зарегистрировано 25 января 2006 года.

Чистая прибыль банка в 2008 году составила 1,791 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).