Межбанк: доллар снова дешевеет

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту начали падать.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0675/8,0960 грн., к 12:00 цены начали падать – 8,0650/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли минимума – 8,0440/8,0520 грн.

В 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2442/0,2458 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2442/0,2452 грн. К закрытию торгов цены снизились – 0,2438/0,2445 грн.

В России курс доллар-рубль снова понизился и составил 33,0025 рублей (-0,0975).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3373/1,3375 долл., а к 14:15 упали до 1,3265/1,3267 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7630/10,8110 грн., к 12:00 цены ушли вниз – 10,7610/10,7770 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6580/10,6810 грн.