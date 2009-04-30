Межбанк: доллар снова дешевеет
Результаты торгов
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту начали падать.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0675/8,0960 грн., к 12:00 цены начали падать – 8,0650/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли минимума – 8,0440/8,0520 грн.
В 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2442/0,2458 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2442/0,2452 грн. К закрытию торгов цены снизились – 0,2438/0,2445 грн.
В России курс доллар-рубль снова понизился и составил 33,0025 рублей (-0,0975).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3373/1,3375 долл., а к 14:15 упали до 1,3265/1,3267 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7630/10,8110 грн., к 12:00 цены ушли вниз – 10,7610/10,7770 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6580/10,6810 грн.