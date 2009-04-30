Эксперт: лимиты ответственности СК по договорам ОСАГО увеличатся

Удорожание стоимости ремонта автомобилей, в частности, обусловленное девальвацией гривни, делает необходимым пересмотр лимитов ответственности по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), при этом тариф также необходимо пересматривать.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

«ОСАГО на данный момент не несет реальной защиты, поскольку 25 500 грн. максимальная выплата – это ничто в случае наступления страхового события. Это никоим образом не защищает страхователей. 25 тысяч гривень – это покрасить бампер или же поменять фару, и все», – сказал Д.ГРИЦУТА.

При этом он подчеркнул, что мало кто из клиентов компании вместе с полисом ОСАГО дополнительно покупает полис добровольного страхования ответственности.

«Сегодня обсуждаются две вещи, и есть надежда, что они в течение 2009 года как минимум будут приняты хотя бы в первом чтении. Это увеличение лимита ответственности по ОСАГО и увеличение базового платежа. То, что есть на сегодня, не устраивает страховщиков и не устроит страхователя, понимающего экономику продукта», – уверен Д.ГРИЦУТА.

По его словам лимиты ответственности страховщиков по договорам ОСАГО нужно повышать как минимум в три раза (сегодня лимит ответственности СК по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 25,5 тыс. грн., за ущерб жизни и здоровью – 51 тыс. грн.), при этом размер базового тарифа по данному виду страхования вырастет ориентировочно в 2,5 раза.

«Я не могу назвать точные цифры, так как расчеты еще продолжаются. Но я бы поднимал минимум в три раза сумму ответственности и где-то в 2-2,5 раза – размер базового платежа (на сегодня базовый тариф составляет 291,49 грн.). Это ориентировочная оценка, сейчас проводятся актуарные расчеты», – отметил Д.ГРИЦУТА.

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