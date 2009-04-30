Эксперт: медицинское страхование подорожает

Рост цен на медпрепараты вынудит страховщиков пересмотреть тарифы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

«Выросла убыточность по данному виду, так как цены на лекарства поднялись сильно, еще больше, чем на запчасти к автомобилям. Медицина становится дорогой, поэтому программы по 20 грн. в месяц страхового платежа на сегодняшний день уже крайне нерентабельны, да они и ранее вызывали большие вопросы», – отметил Д.ГРИЦУТА.

По его словам, этот вид страхования будет дорожать, и многие компании сейчас намерены пересмотреть отношение к данному продукту, как и ряд аптечных сетей пересмотрят отношения со страховиками.

Д.ГРИЦУТА сообщил, что на сегодняшний день существует довольно большая дебиторская задолженность страховщиков перед аптеками в плане несвоевременной проплаты или непроплаты вовсе по договорам ДМС.

«Поэтому на этом рынке еще будут перетасовки, но, думаю, основные крупные игроки за счет объема портфелей смогут выжить», – отметил Д.ГРИЦУТА.

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