Мы договорились с НБУ об уменьшении суммы уставного капитала для малых и средних банков - Рыбалка

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на своем заседании договорился с Национальным банком об уменьшении суммы уставного капитала для банков 2 и 3 категории с 500 млн грн до 200 млн грн. Об этом по итогам заседания сообщил председатель финансового комитета Сергей Рыбалка.

«После огромных усилий нашего комитета, мы наконец договорились с НБУ об изменениях в графике увеличение уставного капитала малых и средних банков. До 15 октября этого года они вместе с рынком должны подготовить новый план. Надо дать малому и среднему бизнесу, а также банкам в том числе, возможность работать. Ведь там тоже работают люди и платят налоги в госбюджет», - подчеркнул глава финансового комитета.

По его словам, малый и средний бизнес – это звено, на котором держатся все развитые страны Европы и Соединенные Штаты. «В сложный экономический период именно эти банки показали прибыль. В них также есть заемщики. И мы должны сделать все, чтобы бизнес работал», - подчеркнул Рыбалка.

«В свою очередь, мы с коллегами по комитету подготовим законопроект, в котором пропишем четкие условия докапитализации и объем уставного капитала. Необходимо дать жить и развиваться малому и среднему бизнесу в Украине!», - заявил Рыбалка.