По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» уменьшилась в 20 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 апреля составила 1,529 млн. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 30 апреля 2009 г. №№80-81.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 17% и на 1 апреля составили 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – на 18% - до 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – на 7% - до 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 435 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. На сегодня временным администратором в банке является член правления Национального банка, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Родовид Банк», состоявшемся 26 февраля, было принято решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция.