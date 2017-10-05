"Таврийские горизонты" открывают возможность Херсонщине стать украинской Калифорнией

Уже десятый год подряд 29-30 сентября в городе Новая Каховка проходит Международный инвестиционный форум "Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие", который работает как постоянная бизнес-площадка для деловых кругов со всего мира.

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Благодаря областной власти, которая выступила организатором Форума "Таврийские горизонты" в этом году собрали около 750 гостей, среди которых присутствовали иностранные торговые представительства, инвесторы и бизнесмены, дипломаты и государственные чиновники, представители международных организаций и ЕС с более 25 стран. Как отметил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев: "Мы изменили концепцию Форума с официально-формального формата к эффективной бизнес-площадки, и это подействовало. На Форуме присутствуют именно те инвесторы, которые поверили в развитие Херсонщины".

В этом году концепция мероприятия была посвящена перспективам развития "зеленой экономики" в Украине, а также тем возможностям, которые открываются именно на Херсонщине для воплощения "зеленых проектов". Тренд "Эко" прослеживался не только в программе Форума, но и в оформлении, в речах спикеров и при общении его участников.

Учитывая цель и поставленные задачи нынешнего Форума, организаторы представили вниманию гостей 5 актуальных панельных дискуссий относительно сотрудничества с институтами развития в рамках процесса децентрализации, внедрение "зеленых" технологий развития транспортно-логистической инфраструктуры и восстановления речного судоходства, производства электроэнергии за счет возобновляемых источников, агропромышленного комплекса, а также развития туристической индустрии.

Ведь Херсонщина – уникальная территория для туризма, отдыха, оздоровления и рекреации. И истинное богатство области - это исключительные природные ресурсы: выход к Днепру и двум морям, единственная в Европе естественная пустыня, крупнейший в мире рукотворный лес, уникальные горные ландшафты посреди степи, более 70 месторождений целебных минеральных и термальных вод, лечебных грязей, рапы соляных озер и еще много других. Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады Роман Ващук по этому поводу отметил: "Канадские инвесторы заинтересованы в сфере туризма, который постоянно развивается на Херсонщине, а также в сфере переработки плодоовощной. Сейчас область должна стать магнитом в туристической сфере, и начать с привлечения именно внутреннего туриста из Украины. Уверен, что Херсонская область имеет шансы стать украинской Калифорнией".

Кроме того, Херсонская область – край с огромным потенциалом природных и трудовых ресурсов и мощным народнохозяйственным потенциалом. Именно поэтому на Форуме отдельно обсудили вопросы глубокой переработки с/х продукции, которая является одной из приоритетных отраслей в аграрном секторе экономики области

Результатом Международного инвестиционного форума "Таврийские горизонты" стало подписание 11 меморандумов о сотрудничестве между областной властью и представителями международного и отечественного бизнеса, властными структурами Беларуси, Канады, Южной Кореи, Швеции, Казахстана, Таджикистана, Италии, Норвегии, Нидерландов, Палестины, Румынии, Узбекистана, Китая, Польши, Беларуси, Турции, Нидерландов, Египта, Италии и других.

Области удалось достичь определенных успехов из приоритетных направлений развития в производстве возобновляемой энергетики, развитии транспортно-логистической отрасли, создании курортно-туристической базы международного уровня, развития промышленности и инноваций и других.

Михаил Титарчук, почетный гость Форума, заместитель Министра экономического развития и торговли Украины отметил эффективные результаты работы прошлогоднего Форума и перспективы развития экономики региона: "Херсонщина – уникальная. В прошлом году в возобновляемые источники энергии региона инвестированы немалые средства (80 миллионов долларов США), но нужно определиться с приоритетами. Для Херсонщины – это превращение сырьевого типа экономики на технологически инновационный, а также дальнейшее развитие современной инфраструктуры. В области начало уже заложено.

В целом в течение Форума "Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие" областная власть создала все возможности, чтобы участники обсудили насущные вопросы и сформировали необходимые условия для дальнейшего делового экономического и инвестиционного сотрудничества на территории Херсонской области.