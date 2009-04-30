«Экспресс-Банк» не будет выплачивать дивиденды за 2008 год

Акционеры «Экспресс-Банка» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 год, а реинвестировать их в уставный капитал банка.

Об этом говорится в сообщении банка, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 22 апреля 2009 года. На этом же собрании акционеры решили начислить дивиденды из нераспределенной прибыли за 2007 год и тоже направить их на увеличение уставного капитала.

«Суммарная стоимость дивидендов, которые направляются на увеличение уставного капитала – 59,735 млн. грн.», – говорится в сообщении банка.

Увеличение уставного капитала будет проводится путем увеличения номинала акций и обмена акций старой номинальной стоимости (250 грн.) на акции новой номинальной стоимости (329 грн.). После регистрации данных изменений уставный капитал банка составит 248,768 млн. грн.

По информации пресс-службы банка, в начале апреля т.г. была завершена процедура увеличения уставного капитала банка в 2,5 раза, или на 113,419 млн. грн., – до 189,033 млн. грн. путем увеличения номинала акций со 100 до 250 грн. за счет реинвестиции дивидендов, начисленных на прибыль прошлых лет.

Справка УНИАН. АБ «Экспресс-Банк» (Киев) зарегистрирован 12 апреля 1994 года.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года его основным акционером являлось ООО «Экспрессинвест», прямое участие – 78,8408%.

Прибыль банка в 2008 году составила 51,265 млн. грн.