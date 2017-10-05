Международные резервы Украины выросли до $18,6 миллиарда

Международные резервы Украины на 1 октября составили 18,638 миллиарда долларов, что на 602 миллиона долларов, или 3,3%, выше показателя на 1 сентября.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, показатель резервов на 20% выше уровня начала года и снова обновил максимум с начала 2014 года.

По информации НБУ, рост резервов обусловлен поступлениями в пользу правительства от размещения еврооблигаций на 1,318 миллиарда долларов.

В то же время, как отметил регулятор, из резервов было направлено 165,6 миллиона долларов на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском рынке.

Кроме того, 521,4 миллиона долларов было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга.

Также сообщается, что объем резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 сентября достигли эквивалента 18,035 миллиарда долларов США, что на 16% выше показателя на начало года и является максимальным показателем с начала 2014 года.

По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 миллиардов долларов на конец 2017 года и 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года.