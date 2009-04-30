Чистый убыток «Трансбанка» составил 125 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистый убыток «Трансбанка» составил 124,613 млн. грн. против прибыли 938 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 30 апреля №№80-81.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 25% и на 1 апреля составили 915 млн. 242 тыс. грн., обязательства – на 16% - до 944 млн. 465 тыс. грн., собственный капитал отображен в отчетности с отрицательным значением на уровне 29 млн. 222 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале увеличился на 62% - до 65 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины со 2 марта т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ.

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 г. (изначально назывался «Киевдорбанк»).

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. акционерами являлись ООО Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир КОСТЕРИН (прямое участие – 11,44%).