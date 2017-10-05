Президент подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября - Гройсман

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой 3 октября, до понедельника, 9 октября. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании по вопросам пенсионной реформы.

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"Я говорил с президентом. Президент до понедельника подпишет закон, что даст нам возможность начать со следующей недели выплату пенсий украинским пенсионерам. Сейчас законопроект находится в парламенте, его подпишет глава Верховной Рады, и дальше он пойдет на подпись к президенту. Мы должны его максимально быстро внедрить в жизнь", - сказал Гройсман.

При этом глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный, присутствовавший на совещании, подчеркнул, что пенсионеры, для которых установленный срок начисления пенсий за октябрь придет раньше, чем вступление закона в силу после подписи президента и официальной публикации, получат пенсии в старом объеме, а дополнительную доплату за октябрь получат в ноябре. В то же время пенсионеры, которым пенсии будут начислены после вступления закона в силу, сразу же получат выплаты в повышенном размере.

"Все органы Пенсионного фонда готовы к оперативному перерасчету и начислению пенсий в соответствии с реформой", - сказал Зарудный.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман ранее призывал парламент принять пенсионную реформу до конца сентября, однако Верховная Рада приняла ее только 3 октября. Пенсионная реформа вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 миллионам пенсионерам на сумму от 200 до 1000 гривень с октября.

Также Верховная Рада Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины с целью уточнения положений относительно расходов, которые осуществляются из государственного бюджета Украины, а также покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Закон о пенсионной реформе вступит в силу после его подписания президентом и официальной публикации.