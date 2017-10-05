НБУ сообщил, сколько еще банков нуждаются в докапитализации

Диагностика небольших банков, проведенная Национальным банком Украины, выявила четыре финучреждения, которые нуждаются в докапитализации на общую сумму 143,1 миллиона гривень. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Читайте также"Не все поняли": НБУ хочет увеличить сроки докапитализации небольших банков

"По результатам диагностического обследования небольших банков только четыре нуждаются в докапитализации на общую сумму 143,1 миллиона гривень. Причем один из четырех банков уже принял решение о прекращении банковской деятельности (необходимая сумма докапитализации - 12 миллионов гривень)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на начало 2017 года из 96 действующих банков уставный капитал с учетом взносов у 37 банков был меньше, чем 200 миллионов гривень. За 2017 из этих 37 банков: пять - выведены с рынка, с одним - согласовано прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, 25 - докапитализировались до минимально необходимого уровня; шесть - не выполнили требования по докапитализации в полном объеме и с ними продолжается работа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует пересмотреть график обязательной докапитализации небольших банков и растянуть его на более значительный срок.

Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада 23 марта приняла, а президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.