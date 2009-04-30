"Индустриалбанк" увеличит уставный капитал

Акционеры АКБ "Индустриалбанк" 24 апреля приняли решение об увеличении уставного капитала на 73,13 млн. грн. - до 407,8 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданного сегодня агентству УНИАН.

«Увеличение уставного капитала будет реализовано путем реинвестиции дивидендов за счет увеличения номинальной стоимости акций с 2,70 грн. до 3,29 грн. за одну акцию. Число акций при этом остается неизменным», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АКБ "Индустриалбанк" (Запорожье) основан в 1990 г.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 3 млрд. 836 млн. 926 тыс. грн., обязательства – 3 млрд. 289 млн. 258 тыс. грн., собственный капитал – 547 млн. 668 тыс. грн., уставный капитал - 334,667 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года прибыль банка составила 3,286 млн. грн., по итогам 2008 года – 100,059 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основными его акционерами являлись: страховое общество с дополнительной ответственностью «Запад-Резерв», прямое участие – 25,6182%, опосредованное – 5,9298%; Николай СОЛДАТЕНКО, прямое участие – 16,5009%, опосредованное – 26,6698%; Артур АБДИНОВ, прямое участие – 6,503%, опосредованное – 5,3116%; Александр РАБЦУН, прямое участие – 6,4356%, опосредованное – 5,3116%; Игорь ДВОРЕЦКИЙ, прямое участие – 5,9298%, опосредованное – 26,6698%; Виталий САЦКИЙ, прямое участие – 2,212%, опосредованное – 26,6698%.