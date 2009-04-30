«Захидинкомбанк» вдвое уменьшил прибыль

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль «Захидинкомбанка» уменьшилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 апреля составила 3,382 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» №80-81 от 30 апреля 2009 г.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте т.г. уменьшились на 23% и на 1 апреля составили 1 млрд. 20 млн. 996 тыс. грн., обязательства – на 27%, до 838 млн. 760 тыс. грн., собственный капитал увеличился на 2% – до 182 млн. 236 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 133,71 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО КБ «Захидинкомбанк» основан в 1993 году, на сегодня входит в группу небольших банков Украины.

По данным Нацбанка, на 1 января 2009 года Василий ГАВРИЛИШИН владел 89,81% акций финучреждения.

13 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк) сроком на один год, временным администратором назначена Валентина МАЛЮТИНА.