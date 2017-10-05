НБУ упростил банковские переводы валюты за рубеж

Национальный банк Украины упростил для банков анализ операций клиентов - юридических и физических лиц – при покупке ими и перечислении за рубеж валюты.

Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №98, вступающее в силу с 5 октября, клиентам больше не требуется представлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций.

Читайте такжеС сегодняшнего дня сняты ограничения на перевод денег за границу для физлиц

В частности, теперь не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.

Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.

"Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов", - считают в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового Закона "О валюте", однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.