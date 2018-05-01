Директор ЕБРР в странах Восточной Европы Фрэнсис Малиж: "В украинской судебной системе феномен "спортивной рыбалки": поймали большую рыбу, сфотографировались и отпустили обратно в пруд. Это нужно прекращать"

Всемирный банк считает, что украинская экономика для выхода на докризисный уровень должна расти на 4% ежегодно. Каковы оценки ЕБРР? Какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь такого роста?

Главное – привлекать инвестиции, для чего важно создать такое законодательное и бизнес-поле, чтобы инвесторы чувствовали себя безопасно и были уверены, что их инвестиции будут работать нормально. Это касается как зарубежных, так и украинских инвесторов. Для этого нужно предпринять ряд шагов, некоторые из которых Украина уже сделала.

Первое – это макроэкономическая стабильность. До 2013 года в стране была иллюзия стабильности - фиксированный обменный курс. Но искусственная поддержка стабильности гривни вела страну в бездну с ростом дефицита торгового баланса и отсутствием полноценной торговли в принципе. После девальвации сложилась ситуация, что курс гривни опустился, но он отвечает реалиям рынка.

Второе: банковский сектор должен осуществлять свою основную функцию - кредитовать бизнес. В этой сфере произошли серьезные изменения, и сегодня банки готовы брать на себя риск и кредитовать. Понятно, что еще много нужно сделать, но тенденция позитивная.

Демонстрацией достижений Украины стал успешный выпуск евробондов. Впервые после долгого перерыва Украина вышла на рынки капитала, и это абсолютная победа. Но чемпион, получивший золотую медаль, уже на следующий день начинает тренироваться, чтобы получить следующую. И нужно четко понимать, что Украина не может себе позволить почивать на лаврах.

Другое направление, где были успехи, но незначительные, - это реформирование правоохранительной системы и юриспруденции. Есть Национальное антикоррупционное бюро, которое работает более-менее нормально. Но судебная система, к сожалению, не поддерживает его усилия. В украинской судебной системе феномен «спортивной рыбалки»: поймали большую рыбу, сфотографировались и отпустили обратно в пруд. Это нужно прекращать.

Украине удалось достичь ряда существенных результатов: это и система электронных госззакупок ProZorro, и очистка банковского сектора, и пересмотр цен на газ. Но этого недостаточно. Если не работает юридическая система, нет возможности привлечь к ответственности людей, допустивших серьезные нарушения. И серьезных успехов в долгосрочной перспективе не будет.

Часто, когда я говорю с инвесторами, их первый вопрос, насколько безопасными будут инвестиции и насколько будут уважать права собственности. Это сложный вопрос. Важно, чтобы годами сложившееся мнение инвесторов об Украине изменилось.

Готов ли ЕБРР продолжать кредитовать «Нафтогаз» после того, как его наблюдательный совет, по сути, распался?

Эту проблему – с наблюдательным советом в «Нафтогазе» - нужно решить. Мы работали с большой семеркой, с родственными международными финансовыми организациями, вышли с предложениями к правительству в этой связи и надеемся, что процесс корпоративного реформирования «Нафтогаза» продолжится. С одной стороны, это проблема требует безотлагательного решения, поскольку не допустимо, чтобы компания такого размера работала без набсовета.

С другой стороны, время для решения этой проблемы еще есть. Закупки газа, как правило, осуществляются в летнее время. Срок предыдущей трехлетней программы на 300 миллионов, подписанной в 2015 году, официально истекает в конце зимы. Безусловно, мы хотим продлить и может быть даже увеличить объем этой кредитной линии. Но за этот период нужно договориться, что делать с корпоративным управлением.

Каковы результаты программ ЕБРР по поддержке приватизации в Украине?

Результатов нет. И это один из самых больших провалов. В английском языке есть определение сумасшествия как многократные попытки сделать одну и ту же вещь с известным негативным результатом, но ожидания от каждой такой попытки - новые. Вероятно, нужно попробовать что-то другое. Мы с Одесским припортовым заводом два раза пробовали - дважды был провал. Ряд приватизаций пакетов облэнерго в августе, мягко говоря, были далеки от международных стандартов – на безальтернативной основе без какого-либо конкурса. Такая приватизация не в интересах государства.

Кабинет министров подал в парламент законопроект о приватизации, который в случае его принятия существенно улучшит ситуацию. Но нужны другие подходы со стороны Фонда госимущества. Фонд должен обладать достаточными полномочиями, чтобы проводить приватизацию. Если будет политическое решение проводить приватизацию, а у Фонда будет достаточно полномочий – такая приватизация будет успешной. И такую приватизацию мы сможем поддержать.

Прежде всего, наша поддержка - это техническая помощь, которая может предоставляться как государству, так и в форме целевой помощи по улучшению процессов в конкретной компании, как это происходит в «Нафтогазе». Также ЕБРР может быть инвестором, покупая миноритарную долю компании с целью ее подготовки для дальнейшей продажи стратегическому инвестору либо одновременно со стратегическим инвестором, когда, к примеру, стратег покупает 51%, а ЕБРР – 9%.

Какие объекты могут быть интересны ЕБРР как инвестору?

Есть достаточно большое количество компаний, которые находятся в госсобственности. Разумеется, инвесторам будут интересны компании в энергетическом секторе, какие-то сельскохозяйственные предприятия. Но прежде всего правительству нужно решить, что будет продаваться. Зачем держать в госсобственности компании, которые не представляют стратегического интереса для страны?

В данный момент в госсобственности находятся порядка 3 тысяч предприятий, из которых активны примерно половина. Не все эти компании привлекут крупных инвесторов, но стоит принимать решение, оставлять ли эту компанию в госсобственности, исходя из наличия стратегического интереса для страны, а не только из интереса инвесторов.

К примеру, в чем стратегическая важность для страны отеля или земельного участка со складами в центре Киева? Зачем оставлять такие активы в госсобственности? Или выпускать паротурбины, если в мире достаточно компаний, которые делают это гораздо лучше? Когда мы получим ответы на эти вопросы, станет понятно, что и когда нужно приватизировать.

Возможно ли вхождение ЕБРР в капитал одного из госбанков уже в следующем году?

К сожалению, предсказания – вещь неблагодарная. Есть закон о госбанках, который позволяет улучшить систему их корпоративного управления. С учетом дефицита времени и сложных обстоятельств, мы попытались создать модель управления в национализированном «ПриватБанке». В этом банке есть независимый наблюдательный совет, имеющий все полномочия для управления структурой и ограничивающий политическое влияние на банк. И нашу работу поддерживает акционер-государство в лице министра финансов Александра Данилюка.

Закон, о котором я говорил, предполагает, что система управления в других банках будет развиваться таким же образом. Как только этот закон начнет работать, мы можем говорить об инвестициях в госбанк как миноритарный акционер. Но сколько потребуется времени, мы не можем сказать.

Разумеется, нужно менять ситуацию, когда больше половины банковской системы - в собственности государства. Мировая практика показывает, что банки в госсобственности регулярно требуют докапитализации, поскольку решения в этих банках, скорее всего, политически мотивированы. Это не только украинская проблема, что доказывает опыт таких стран как Франция и Азербайджан.

Учитывая все недостатки Украины, ЕБРР может сократить объем инвестиций в нашу страну?

У нас достаточно денег. Как только инвестиционный климат улучшится, мы будем делать больше проектов. Мы хотим ежегодно инвестировать в Украину миллиард (евро). Но в прошлом году, к сожалению, было всего 600 млн, и конечно, ЕБРР этим не очень доволен. В этом году объем бизнеса будет зависеть от трех проектов – Харьковский метрополитен и 2 проекта для железной дороги

Также есть большой проект внедрения энергосберегающих технологий на одном частном предприятии, но мы пока не можем разглашать его детали. Пока рано говорить о годовом объеме, но эти четыре транзакции - три в государственном и одна в частном секторе – определят итоги года. ​

Ольга Гордиенко