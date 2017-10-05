Председатель Житомирской ОГА Гундич выделил 4 миллиона резервных средств для помощи Бердичевскому району

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич подписал распоряжение о выделении 4 млн грн резервных средств для населения Бердичевского района, пострадавшего от аномального града 22 сентября. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, речь идет о распоряжение «О выделении средств из резервного фонда областного бюджета», который Гундич подписал сегодня, 5 октября.

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Средства выделяются в связи с чрезвычайной ситуацией в Бердичевском районе для преодоления последствий аномального града.

«Выделить средства из резервного фонда областного бюджета в сумме 4 млн грн, в том числе: городскому бюджету м. Бердичева – 2,5 млн грн, районному бюджету Бердичевского района – 1,5 млн грн на оказание материальной помощи пострадавшим жителям города. Бердичева и Бердичевского района для приобретения строительных материалов», – говорится в документе.

Это даст возможность приобрести 40 тыс. листов шифера в дополнение к выделенным ранее 10 тыс. писем.

Напомним, что в Бердичевском районе бригады перекрывали поврежденные градом 22 сентября крыши домов. Первоочередно крыши ремонтировали в социальных учреждениях и жилых домах одиноких людей преклонного возраста, малообеспеченных семей, которые самостоятельно этого сделать не могли.