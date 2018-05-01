Биткоин: фантастическая возможность или реальный риск

Государственные мужи в Украине всерьез озаботились взрывом популярности криптовалюты, в частности, ее главным представителем – биткоином.

Они долго не реагировали на мировые новости и скандалы вокруг «цифровой купюры», курс которой с 200 долларов в 2015 году на сегодня приблизился вплотную к отметке 5 тысяч долларов (общая капитализация оценивается в 52 миллиарда долларов), но очень встревожились после событий летом этого года, когда Налоговая милиция совместно с Национальной полицией разоблачили преступную группу, члены которой незаконно завладели весьма крупными суммами средств в ходе легализации биткоинов.

Сначала Нацбанк созвал Совет по финансовой стабильности, по итогам которого заявил, что биткоин не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.

«Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом перечне категории, к которой можно приравнять биткоин. И считаем, что это не валюта», - отметил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

По его словам, Нацбанк не может пока определить, что такое криптовалюта, но при этом пообещал, что регулятор вместе с другими госорганами найдет «это определение, как можно скорее». При этом в НБУ напомнили, что «выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты биткоин на территории Украины запрещены согласно ч. 2 ст. 32 Закона Украины «О Национальном банке Украины».

Между тем, в парламенте не стали дожидаться решения регулятора. В Комитете Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности уже готовят соответствующий законопроект и хотят его зарегистрировать для рассмотрения в ближайшее время.

«Уже прошли совещания и в Нацбанке, и в Кабмине, вопрос поставлен на контроль, но нет проекта закона, который бы стал толчком для обсуждения вопроса. И мы такой документ готовим, думаю, в ближайшее время я, как автор, его зарегистрирую. Считаю, что он станет площадкой для дискуссий, готов его дорабатывать, как и обсуждать альтернативные предложения. Планируем провести ряд круглых столов, привлечь к обсуждению специалистов и представителей госорганов, регуляторов и участников рынка. Все сделать для того, чтобы в итоге получить качественный закон», - отметил в беседе с УНИАН глава профильного парламентского комитета Сергей Рыбалка.

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Основные постулаты готовящегося документа - признать криптоваюту финансовым активом, урегулировать все операции на рынке, так как они рисковые, дабы обезопасить людей, обязать операторов рынка идентифицироваться, а также ввести лицензирование и аккредитацию от Нацбанка для «обменников» криптовалюты. А регулятором рынка признать Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Речь идет о введении рынка в законодательное поле, но ни в коем случае о зарегулировании. Хочешь этим заниматься – идентифицируй себя, плати некий налог и работай. Хочешь торговать – получи разрешительные лицензии, аккредитуйся на бирже. Чтобы обезопасить людей от риска «мыльного пузыря». В нынешнем состоянии рынок криптовалют – лазейка для процветания наркоторговли, торговли оружием, краденым и прочим. Или, к примеру, майнерство, это у нас и не запрещено, и не разрешено. Но, по моему мнению, это поле для правоохранителей. Так что нужны законодательные рамки», - подчеркнул Рыбалка.

Также, по его мнению, рынок криптовалют может послужить для Украины неким экономическим толчком, главное – обезопасить от рисков граждан, которые будут пользоваться этим фининструментом.

Таким образом, ситуация вокруг криптовалюты в Украине зашевелилась. Так что же это такое - биткоин, который столько волнений вызвал у украинских чиновников и народных депутатов?

«Глава» криптовалюты - биткоин

Биткоин можно более точно назвать разновидностью главной цифровой валюты, созданной и работающей только в Интернете. В целом все криптовалюты, кроме биткоина, - альткоины: Litecoin, Monero, ZCash, Dash, SysCoin. Еще есть токены, для реализации которых используются краудфандинговые проекты – ICO.

Операции с биткоинами обслуживаются и сверяются миллионами компьютеров по всему миру программой для вычисления математических алгоритмов. Ее разработчик – Сатоши Накамото. Главное в его идее – производить расчеты за любой товар без влияния каких-либо госорганов, платежи конфиденциальны, известен лишь только номер «кошелька» (что на руку любителям незаконных сделок), обработка транзакций, которые не имеют ограничений и проводятся по всему миру, мгновенная (7 транзакций за 1 секунду) и стоит дешевле традиционных платежей. Правда, любой платеж криптовалютой – безвозвратен и не подлежит оспариванию. Если пароль «кошелька» забыт, то его содержимое считается утерянным.

Добывать (майнить) биткоины может любой человек путем использования вычислительных мощностей компьютера. Вот только количество биткоинов ограничено (поэтому их стоимость, курс – неуклонно растет, так как на ограниченное число биткоинов с каждым днем приходится все больше пользователей) – максимум, 21 миллион, но каждый биткоин может делиться до бесконечности на более мелкие части.

Операции с биткоином разрешены в ряде стран, там криптовалюта признана товаром или инвестиционным активом, расчетной единицей, сделки подлежат налогообложению. Это касается США и Германии. В Японии биткоин является законным платежным средством. По такому же принципу собираются в этом году использовать биткоины и во Вьетнаме. А вот в Китае, который признан лидером в области майнинга, операции с биткоинами запрещены для банков, но разрешены для физических лиц. В последнее время Центробанк КНР высказывался за полный запрет оборота криптовалют. В Швейцарии в отношении криптовалют действуют такие же правила, как и для иностранных валют, эта страна является одной из самых благоприятных юрисдикций для биткоин-стартапов.

В принципе, по всему миру крупнейшие банки запустили возможность отслеживать биткоин и другие цифровые активы. В США решили легализовать биржи, торгующие криптовалютой.

Но есть и «ложка дегтя». Мошенничество с биткоинами за последние четыре года стало немалой проблемой. Общая стоимость биткоинов, полученных путем афер, исчисляется сотнями миллионов долларов. Точная цифра остается «за кадром», многие игроки рынка молчат о своих убытках. Уже есть и судебная статистика. В 2016 году в США суд рассмотрел первое в истории дело о финансовой пирамиде, построенной с использованием биткоина. Главный обвиняемый Трендон Шейверс был приговорен к 18-месячному тюремному заключению и трехлетнему надзору после освобождения, к выплате специального налога в размере 100 долларов, 1,2 миллиона долларов невозвратного залога, а также возмещению ущерба в размере 1,2 миллиона долларов. Сейчас в ряде стран тоже идут несколько громких процессов по искам потерявших миллионы на сделках с криптовалютой.

Правоохранительное ведомство Европейского Союза – Европол – впервые выпустил отчет, в котором речь идет об активном использовании криптовалют в аферах. Это – zcash, monero и ethereum. То есть, хотя кибермошенники в своей незаконной деятельности все еще отдают предпочтение биткоину, ситуация постепенно начинает меняться: популярность monero, ethereum и zcash среди злодеев растет. А бороться с ними очень тяжело.

«Транзакции не могут быть отнесены к какому-либо конкретному пользователю/адресу, все монеты, используемые в транзакции, по умолчанию скрыты, а истории транзакций остаются конфиденциальными», - говорится в отчете Европола.

Рисков, по мнению банкиров и экспертов, предостаточно. В целом все похоже на «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет.

«Луковица тюльпана»

В мире отношение к криптовалюте неоднозначное. К примеру, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что криптовалюты не несут рисков для финансовых систем, они даже могут заменить доллар или евро в развивающихся странах с неустойчивой экономикой и нестабильной национальной валютой. «В некоторые из таких стран может возрасти использование виртуальной валюты. Назовем это «Дедолларизация 2.0»», - заявила Лагард, подчеркнув, что лучшим ответом со стороны центральных банков будет продолжение эффективной денежно-кредитной политики, открытость для новых идей и новых требований по мере развития экономики.

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Она предположила, что в какой-то момент начнут отдавать предпочтение виртуальным валютам, поскольку владеть ими станет «проще и безопаснее, чем банкнотами», тем более, «что эти валюты могут со временем стать более стабильными».

Резко противоположного мнения придерживается главный исполнительный директор финансового гиганта JPMorgan Chase Джеймс Даймон: «Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха. Это хорошо не закончится… Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему… Биткоин может стоить хоть 20 тысяч долларов, когда это случится, но проблема, в конечном итоге, все же назреет. Это – мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел».

По его мнению, биткоины «хуже луковиц тюльпанов» (в 17 веке ажиотажный спрос на луковицы тюльпанов в Нидерландах завершился полным крахом бизнеса).

Отечественные эксперты разделились во мнениях, но основной считают необходимость урегулирования рынка криптовалют в Украине.

Так, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак считает, что биткоин, как и любая криптовалюта, имеет большое будущее, но только в том случае, если ее обороты будут контролироваться или правительствами стран, или надправительственными организациями, чтобы не допустить мошенников на этот рынок.

«Не должно быть такого, чтобы некие лица, привлекающие эти активы, могли обещать заоблачные выгоды, а потом исчезнуть в неизвестном направлении. К примеру, к таким эмитентам в США вводятся очень серьезные требования. В Китае рынок криптовалют тоже стал жестко регулироваться. В частности, запрещены неконтролируемые биржи, а эта страна – один из лидеров рынка криптовалют. Важно, чтобы Украина ввела регулирование, но при этом не запретила обороты биткоинов или любой другой криптовалюты. Наша страна должна идти в русле регуляции цивилизованных стран, чтобы обеспечить снижение рисков для рядовых украинцев», - сказал эксперт.

По его мнению, на спекуляциях вокруг биткоина зарабатывают поставщики оборудования для производства криптовалюты, серверов, видеокарт. «Конечно, не плохо, что экономика растет на этом фоне. Но основная задача государства – защитить обычного гражданина, который не должен быть обманут различного рода мошенниками, которые вокруг биткоинов крутятся», - подчеркнул Козак.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий придерживается иного мнения. Он считает, что биткоин не является каким-либо финансовым инструментом, за которым есть актив, что предполагает выпуск любого финансового инструмента. А поэтому рынок криптовалют слишком рискованный.

«Валюта всегда обеспечена условным золотым запасом, либо финансовой и экономической мощью страны, или производством, ВВП, экспортом, торговым балансом. Любая ценная бумага, акция, облигация обеспечены денежными потоками компаний, которые их выпускают. А за биткоином нет никакого базового актива, спрос и предложения в отношении его формируются неким договором между участниками рынка. А сам договор напоминает финансовую пирамиду. То есть, стоимость актива растет, только если на него есть спрос. Если спрос падает, то актив стоит ноль. У него нет некоего уровня, до которого он может упасть и остановиться, так как актив ничем не обеспечен. Поэтому риски большие. Хотя откровенным обманом сейчас это назвать нельзя, ведь существует спрос, как и предложение. Но этот инструмент будет в цене только до тех пор, пока он в моде. Как это было с акциями МММ. Сейчас о них все забыли. Такую же судьбу может разделить биткоин», - отметил эксперт.

Он не исключает, что в перспективе произойдет какая-то эволюция криптовалют, они найдут свое место на финансовом рынке, но только случится это не в ближайшем будущем.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса категоричен в оценке происходящего - криптовалюта ни что иное, как «мыльный пузырь». «Если украинцы хотят спекулировать криптовалютой, то это очень плохая идея. Ее стоимость – «мыльный пузырь», она ничем на обоснована. А любой «мыльный пузырь» рано или поздно лопнет. Можно, если есть желание, поиграть. Но ничем хорошим это не закончится. А процветает «пузырь» на человеческой психологии. Люди покупают этот актив на слухах о его росте, но, как только вера в чудо пропадает, «пузырь» лопается», - комментирует ситуацию эксперт.

По его мнению, для Украины важно ввести в законодательстве такое понятие как криптовалюта. «В законе должно быть четкое определение, что такое биткоин, и расписаны механизмы легализации операций с его применением. К примеру, вы купили и продали биткоин, то должны заплатить налог за разницу. А пока не определено, что такое биткоин, то в стране есть большой серый кусок рынка, который никак не регулируется», - подытожил Фурса.

Пока эксперты, ведущие мировые банкиры и госорганы ведут дискуссию о том, что делать с криптовалютой, она продолжает активно развиваться, в том числе, в Украине.

Биткоин у украинцев

В нашей стране биткоин набирает популярности. Интернет пестрит онлайн-сервисами, где можно заказать билеты в театр, кино, на фестивали и другие культурные мероприятия, используя криптовалюты.

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Перешли на работу с биткоином не только онлайн-сервисы. К примеру компания Juscutum предлагает юридические услуги за биткоины. Работает с криптовалютой и школа флористики Asant Studio, логистическая компания Golden Corn, крупный цветочный холдинг UFL, интернет-магазины по торговле одеждой.

Кстати, по количеству посещений биткоин-сайта Blockchain.info, Украина вышла на четвертое место, уступив лишь России, США и Нигерии. Пользуется популярностью среди украинцев и сайт BTCU.biz, который обучает тому, как пользоваться биткоином.

Еще одно значимое событие – в конце сентября текущего года в Киеве впервые в мире была продана квартира за криптовалюту. Сделку провел американский стартап Propy, продавец недвижимости – бизнесмен Марк Гинзбург – в это время находился в Нью-Йорке.

«Согласно договору мены объект недвижимости был обменен на криптовалюту Etherеum. Адрес смарт-контракта отобразился в договоре, который был внесен напрямую в реестр недвижимости Украины и в блокчейн Etherеum. В будущем каждый человек в любой стране мира сможет покупать недвижимость в любой другой стране в электронной форме в режиме 24/7 и при этом все данные по сделке будут записаны в блокчейн. Покупатель получит электронный сертификат права собственности, который будет надежно защищен технологией блокчейн. Весь процесс сделки будет автоматизирован смарт-контрактом», – написал в Facebook советник главы Государственного агентства Украины по вопросам электронного правительства Константин Ярмоленко. По его словам, в ходе сделки все налоги, сборы и пошлины были уплачены в госбюджет в полном объеме.

Между тем, риск афер на этом рынке исключать нельзя. Это наглядно видно на примере России. Там появился новый вид мошенничества - на улицах «интеллигентного вида цыгане» продают биткоины, выдавая за них сувенирные монетки. Берут недорого – всего 1000 рублей, уверяя, что эта крипловалюта в ближайшее время подорожает в разы.

Подобные случаи говорят о том, что население, легко попадающее на крючок мошенников, в отношении криптовалют безграмотно. Поэтому, вероятно, закон о биткоине в Украине нужен. Вот только он должен соответствовать рыночным принципам цивилизованных стран. Иначе, «криптовалютчики» уйдут в тень, и тогда проблема станет куда серьезней, чем есть на сегодня.

Нана Черная