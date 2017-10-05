Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам Европейского Союза.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (относительно усовершенствования некоторых положений)» проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается привести нормы Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы ЕС №2013/34/ЕС, и усовершенствовать порядок применения Международных стандартов финансовой отчетности.

«Законопроектом предлагается ввести новые термины, в частности «расходы», «доходы», «отчетный период», «отчет о платежах в пользу государства» в части субъектов, которые подают этот отчет, «отчет об управлении», «собственный капитал», «таксономия финансовой отчетности» и «предприятия, представляющие общественный интерес», «чистый доход от реализации продукции», - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, предлагается уточнить период сдачи промежуточной финансовой отчетности с целью обеспечения однозначности в определении периода.

Также, с учетом положений Директивы ЕС №2013/34/ЕС, проектом предлагается освободить микро- и малые предприятия от предоставления отчета об управлении.

Предлагается уточнить требования по составлению финансовой отчетности по международным стандартам предприятиями, представляющим общественный интерес, и предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Также, законом предусмотрено усовершенствовать порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, предусмотрев ее представление предприятиями, применяющими МСФО, в едином электронном формате, а также обязав предприятия предоставлять копии финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации».

Как сообщал УНИАН, 22 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (№4646-д). За это решение проголосовали 245 народных депутатов.