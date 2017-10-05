Парламент принял закон об идентификации граждан по электронной цифровой подписи

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий идентификацию граждан по электронной цифровой подписи Bank ID и Mobile ID.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона «Об электронных доверенных услугах» проголосовало 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект №4685 в парламенте, глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко сообщил, что его принятие максимально приблизит украинское законодательство в сфере электронных доверительных услуг к европейскому, что является большим шагом к интеграции экономики Украины с экономикой стран ЕС.

«Доработанный законопроект учитывает замечания, которые были в первом и втором чтении. В общем в комитет поступило 477 правок. Этот законопроект максимально приближен к европейскому законодательству в сфере электронных доверительных услуг. Среди нововведений законопроекта: прозрачное предоставление статуса поставщика электронных доверительных услуг, четкое разграничение органов власти, внедрение процедуры независимой оценки соответствия для предоставления услуг, возможность использования национальных и международных стандартов», - сказал он.

Также Данченко отметил, что законопроектом предусмотрен переходной период для существующего бизнеса.

«Предусмотрено вступление в силу законопроекта через год со дня публикации. Кроме этого, уже существующие аккредитованные центры сертификации ключей автоматически вносятся центральным удостоверительным органом в доверительный список», - сказал он.

Кроме этого, Данченко подчеркнул, что принятие закона об электронных доверительных услугах позволит Украине присоединиться к единому цифровому рынку Европы.

«В пятницу министры Европейского Союза подписали соглашение о создании единого цифрового рынка до 2018 года. Цифровой рынок – это около 60 миллиардов евро инвестиций в инфраструктуру, развитие цифровых услуг. Доля Украины в этом рынке может составить 5-6 миллиардов долларов», - отметил он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан с целью развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг, признания в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками электронных доверительных услуг, обеспечения активного развития трансграничного сотрудничества и интеграции Украины в мировое электронное информационное пространство.

Кроме того, принятие закона будет способствовать созданию условий для развития и функционирования сферы электронных доверительных услуг и свободного обращения электронных доверительных услуг в Украине, а также возможности свободного доступа к электронным доверительным услугам поставщиков, осуществляющих деятельность в других государствах.

«Принятие Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» будет способствовать обеспечению: защиты прав и законных интересов пользователей электронных доверительных услуг, интероперабельности и технологической нейтральности национальных технических решений, а также недопущению их дискриминации, защите персональных данных, обрабатываемых при предоставлении электронных доверительных услуг, открытости для инноваций в сфере электронных доверительных услуг», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий идентификацию граждан по электронной цифровой подписи Bank ID и Mobile ID. В феврале этого года Рада отправила законопроект на повторное второе чтение.

Многие чиновники неоднократно призывали Верховную Раду поддержать законопроект. Так, министр юстиции Павел Петренко заявлял, что принятие законопроекта позволит стране занять высокое место в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, данный законопроект будет способствовать созданию условий для развития и функционирования области электронных доверенных услуг в Украине, повышению доверия к электронным доверенным услугам со стороны граждан, защите прав и законных интересов пользователей этих услуг, а также защите их персональных данных.

Внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до 2017 года. Правительство планировало принять закон о единой системе электронного взаимодействия и полностью отказаться от бумажного документооборота.

Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.