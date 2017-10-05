Страховой стаж 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты

Страховой стаж в размере 35 лет, необходимый для получения пенсии согласно закону о пенсионной реформе, будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты, сообщил министр социальной политики Андрей Рева на круглом столе в Институте Горшенина.

Читайте такжеПрезидент подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября - Гройсман«У нас в пенсионной формуле три показателя. Показатель первый - средняя зарплата за три года перед выходом на пенсию. Позиция два - индивидуальный коэффициент заработка, то есть сравнивается каждый месяц, когда вы платили взнос, со средней зарплатой по Украине и выводится коэффициент. Сумма коэффициента делится на их количество и получается средний коэффициент. И третий показатель - коэффициент страхового стажа. Если мы говорим, что коэффициент равен единице за каждый год, в котором вы работали, то при полном страховом стаже какой процент вы должны получить замещения? Если у нас 35 лет - условие для выхода на пенсию в 60 лет? 35%. Пожалуйста, все в ваших руках, работайте, платите взносы, и вы по этой формуле получите не менее 35% своей средней зарплаты", - заявил министр.

Рева отметил, что повысить пенсии без повышения страхового стажа невозможно, так как дефицит бюджета составляет 141 млрд грн, а средств нет не то что на повышение пенсий, а даже на текущие выплаты пенсионерам.

«При 26 млн людей трудоспособного возраста у нас официально платят ЕСВ (единственный социальный взнос - УНИАН) всего 12 млн человек, а по официальной статистике, в Украине 16 млн занятых. То есть 4 млн официально не уплачивают страховые выплаты. Из 12 млн людей, которые платят налоги, – 4,5 млн человек платят с минимальной заработной платы».

Министр добавил, что каждая вторая гривня, которую получает пенсионер в Украине, выплачивается не из Пенсионного фонда, а дотируется государственным бюджетом.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию. Нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.