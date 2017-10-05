В Кабмине опасаются, что боевики под видом шахтеров придут за повышенными пенсиями
Министр соцполитики Рева попросил местные органы власти усилить контроль за перемещением лиц из неконтролируемых территорий.
Министр социальной политики Андрей Рева попросил местные органы власти усилить контроль за перемещением лиц из неконтролируемых территорий в связи с возможными попытками боевиков посредством преступных схем легализироваться в украинских органах социальной защиты и Пенсионного фонда после принятия закона о пенсионной реформе.
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Об этом он заявил на селекторном совещании в Киеве.
«Я прошу вас (местные органы власти - УНИАН) обратить внимание на усиление контроля за перемещением лиц из неподконтрольных территорий. Поскольку сейчас, в связи с повышением пенсий, наибольшее повышение будет у таких категорий людей как шахтеры, металлурги, химики и так далее. Я не исключаю ситуации, что боевики с неконтролируемых территорий, используя разные преступные схемы, попробуют легализироваться в органах социальный защиты и Пенсионного фонда. Я просил бы вас взять этот вопрос на контроль вместе с правоохранительными органами, чтобы у нас не было подобных вещей», - сказал Рева.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября. За принятие законопроекта №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Также Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.