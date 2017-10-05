В Кабмине опасаются, что боевики под видом шахтеров придут за повышенными пенсиями

Министр социальной политики Андрей Рева попросил местные органы власти усилить контроль за перемещением лиц из неконтролируемых территорий в связи с возможными попытками боевиков посредством преступных схем легализироваться в украинских органах социальной защиты и Пенсионного фонда после принятия закона о пенсионной реформе.

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Об этом он заявил на селекторном совещании в Киеве.

«Я прошу вас (местные органы власти - УНИАН) обратить внимание на усиление контроля за перемещением лиц из неподконтрольных территорий. Поскольку сейчас, в связи с повышением пенсий, наибольшее повышение будет у таких категорий людей как шахтеры, металлурги, химики и так далее. Я не исключаю ситуации, что боевики с неконтролируемых территорий, используя разные преступные схемы, попробуют легализироваться в органах социальный защиты и Пенсионного фонда. Я просил бы вас взять этот вопрос на контроль вместе с правоохранительными органами, чтобы у нас не было подобных вещей», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября. За принятие законопроекта №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.