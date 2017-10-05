Гривня немного укрепилась к доллару

В четверг, 5 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,77/26,79 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНБУ спасает гривню: продал банкам более $15 миллионов

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7997 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 634 сделки на сумму 407,72 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,81 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,53/31,55 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.