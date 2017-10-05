Каста неприкасаемых: Высший админсуд запретил Фискальной службе арестовывать счета фирмы депутатов Дубневичей

Высший административный суд после пяти месяцев волокиты наконец-то принял решение, которым запретил Государственной фискальной службе провести арест средств на счетах компании «Корпорации КРТ», конечными бенефициарами которой являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

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Об этом сказано в решении Высшего админсуда Украины от 27 сентября, подписанном коллегией судьей во главе с Татьяной Шипулиной, которая сейчас является кандидатом на назначение судьей Верховного суда.

«Кассационную жалобу Галицкой объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области оставить без удовлетворения.

Постановление Львовского окружного административного суда от 10.11.2016 и определение Львовского апелляционного административного суда от 01.02.2017 по делу №813 / 3881/16 (876/9572/16) оставить без изменений», - сказано в решении Высшего админсуда.

При этом Высший админсуд констатировал, что главной причиной, по которой Фискальной службе отказано в просьбе арестовать счета «Корпорации «КРТ», является то, что пропущены сроки подачи иска.

Именно по этой причине в аналогичной просьбе Галицкой объединенной государственной налоговой инспекция Главного управления Государственной фискальной службы Львовской области отказы суды первой инстанции - Львовский окружной административный суд в ноябре 2016 года и Львовский апелляционный админсуд в феврале 2017 года.

Одновременно в решении Высшего админсуда запутано пересказана длинная история взаимоотношений главного управления ГФС во Львовской области с фирмой «Корпорация КРТ», начавшаяся со средины 2015 года, когда фискальная служба решила провести внеплановую проверку скандальной фирмы братьев Дубневичей в связи с необходимостью проверить правомерность формирования налогового кредита та обязательств по НДС во взаиморасчетах с компанией «Домус Альянс», позже сменившую название на «Трекота - Люкс» за август – сентябрь 2015 года.

При этом ГФС предоставляла всем судам доказательства того, что проверить полноту уплаты налогов «Корпорацией КРТ» иным способом не представляется возможным - корпорация не отвечает на письменные запросы, а также не допускает сотрудников ГФС для проверки с 2015 года, о чем свидетельствует составленные акты недопуска сотрудников ГФС на территорию компании.

Несмотря на это суды Львовской области на протяжении двух последних лет категорически запрещают ГФС проводить внеплановую проверку «Корпорации КРТ», а затем дружно отклонили требование ареста счетов скандальной компании.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце января 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневич и его брата Богдана, который также является народным депутатом от БПП в коррупции, отметив, что связанные с ними компании становятся победителями многомиллиардных тендеров «Укрзализныци»

В частности, принадлежащая Дубневичам «Корпорация КРТ», занимающаяся производством креплений для рельсов, единолично выигрывает тендеры «Укрзализныци» с 2014 года.

Директор фирмы «АТ Механика» Виталий Руденко в комментарии УНИАН заявил, что «Укрзализныця» преднамеренно снимает их компанию с тендеров в пользу компании братьев Дубневичей.

Осенью 2016 года братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях огромные суммы наличных средств в разной валюте. В частности, Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн долларов, 5 млн грн, и 2,78 млн евро. Богдан Дубневич наличными держит только доллары - 11,5 млн. Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн. грн. На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн. грн, а младший Ярослав с женой Натальей - 2,3 млн. грн. Кроме того, на Богдан Дубневича и ближайших членов его семьи зарегистрировано 409 объектов недвижимого имущества, а Ярослав Дубневич с семьей владеют 273 объектами недвижимости.