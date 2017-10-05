МВФ раскритиковал депутатский законопроект по возмещению НДС

Международный валютный фонд обеспокоен депутатским законопроектом, предложенным Комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, о модификации системы автоматической остановки регистрации налоговых накладных.

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Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана председателю Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, опубликованном в соцсети Facebook народным депутатом Андреем Журжием.

"Мы обеспокоены законопроектом 7115, находящимся на рассмотрении в парламенте, который, при условии его принятия, заменит систему электронной проверки правом областных инспекций ГФС по своему усмотрению решать, приостанавливать или нет налоговые накладные. Таким образом, законопроект разворачивает в обратную сторону осовременивание системы администрирования возмещения НДС, наносит удар по институциональной целостности ГФС и рискует возобновить злокачественную практику задолженности по возмещению НДС. Мы призываем вас не принимать вышеуказанный законопроект", - говорится в письме.

МВФ отметил, что внедрение автоматической системы возмещения НДС в Украине в 2016 году вместе с запуском новой системы верификации процедур для налоговых накладных были основными шагами в модернизации налогового администрирования и улучшения условий ведения бизнеса.

Как сообщал УНИАН, по мнению министра финансов Александра Данилюка, принятие предложенного Комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о модификации системы автоматической остановки регистрации налоговых накладных в течение короткого времени приведет к возврату коррупционных схем в возмещении НДС. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить уничтожения системы публичного администрирования НДС.

Система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных, начавшая работу 1 июля 2017 года, за месяц своей работы сэкономила 1,5 млрд грн бюджетных средств. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство благодаря внедрению автоматической системы возмещения налога на добавленную стоимость полностью преодолело коррупцию в этой сфере.

Тем не менее, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Депутаты считают, что система оказывает давление на реальный бизнес и выдает процент ошибок при остановке накладных.