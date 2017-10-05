Украинцы в сентябре продали банкам почти на $41 миллион больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в сентябре составила 40,6 млн долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в сентябре банки продали наличной валюты населению на 665,5 млн долл., купили – на 706,1 млн долл.

Также сообщается, что с начала года, в январе-сентябре, украинцы продали банкам на 2,036 млрд долл. больше наличной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 млрд долл., что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.