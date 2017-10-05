Министр соцполитики похвастался, что его маме в результате реформы накинут 1160 гривень к пенсии

Министр социальной политики Андрей Рева похвастался, что в результате пенсионной реформы, которую Верховная Рада приняла 3 октября, его мама будет получать пенсию на 1160 грн больше.

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«Я позвонил в Пенсионный фонд Винницы. Спросил: посчитайте пожалуйста, сколько у мамы моей пенсия. Она работает учительницей, ушла на пенсию в 1994 году. У нее пенсия 1681 грн. Уже закон принят, уже все новые параметры есть. Посчитайте, пожалуйста. Мне ответили, что у моей мамы будет пенсия 2841 грн с 1 октября», - сказал Рева на круглом столе.

Министр также сообщил, что закон о пенсионной реформе закладывает базу для пенсионной системы в будущем. Он отметил, что еще много надо будет корректировать, так как одним законом нельзя решить все вопросы сразу.

По словам Ревы, данный закон подкрепил первый - солидарный уровень пенсионной системы. Следующим шагом будет внедрение накопительной пенсионной системы с 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с 1 октября.

Вице-премьер-министр Павел Розенко ранее заявлял, что накопительная пенсионная система будет введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительного налогового давления на граждан и бизнес.